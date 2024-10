Previsioni Meteo del 25 Ottobre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 25 Ottobre 2024.

AL NORD – Al mattino cieli molto nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse al Nord-Ovest e sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio precipitazioni in estensione sul resto del Nord. In serata ancora instabilità con piogge sparse. Possibili temporali sulla Liguria nella notte.

AL CENTRO – Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, anche intense sulla Toscana, più asciutto tra Abruzzo e Basso Lazio. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge sparse, variabilità asciutta sui settori adriatici. In serata e nella notte residui fenomeni sui settori tirrenici, asciutto sugli altri settori con nuvolosità e schiarite. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino piogge attese sulla Sardegna, asciutto sulle altre regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e nubi basse lungo le regioni adriatiche. Al pomeriggio locali fenomeni attesi sulla Sardegna e tra Basilicata e Campania, soleggiato altrove. In serata e nella notte tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti bassi e piogge sulla Sardegna.

Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord e stazionarie o in lieve calo al Sud e sulle Isole Maggiori.