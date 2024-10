MASE, Barbaro: al Politecnico di Torino la premiazione dei progetti di Youth4Climate

AgenPress. “Riconoscere il valore delle proposte progettuali di giovani provenienti da Paesi in via di sviluppo – che si vanno a sommare alle altre premiate sinora per un totale di 100 progetti – che saranno sostenuti finanziariamente a livello globale, è la dimostrazione dell’efficacia dell’iniziativa ‘Youth4Climate’, che il MASE sostiene con convinzione.

Iniziativa lanciata nel 2021 e affermatasi rapidamente come piattaforma globale capace di dare voce alle aspirazioni dei giovani di tutto il Mondo, grazie alla collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), a numerosi partner internazionali e una vasta rete di giovani attivisti. “Youth4Climate” ha l’obiettivo di fornire strumenti concreti ai giovani per affrontare la crisi climatica, e stiamo progressivamente raggiungendo questo scopo sostenendo i loro progetti con risorse finanziarie e formazione.

Ricordo che, durante la Presidenza Italiana del G7, abbiamo dato un ruolo centrale ai giovani, organizzando una settimana di eventi dedicati a raccogliere il loro contributo nei dibattiti su clima, energia e ambiente.

Le premiazioni di oggi, alla presenza anche di Agostino Inguscio coordinatore UNDP a Roma, rappresentano anche un momento di crescita e di confronto con i nostri giovani; quindi con il nostro futuro.”, ha dichiarato Claudio Barbaro, Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.