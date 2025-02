Pichetto Fratin: “Non possiamo più rinunciare al nucleare”

AgenPress. “L’Italia non può più rinunciare al nucleare. Occorre un nuovo quadro giuridico che preveda i nuovi reattori e lo smaltimento delle scorie, che tuttavia sono una quantità molto limitata, visto che esse stesse possono essere utilizzate come combustibile del nucleare”.

“Vanno bene fotovoltaico ed eolico off-shore, ma è giunto il momento di cambiare: l’Italia dipende quasi esclusivamente dall’estero per i costi dell’energia e nei prossimi vent’anni assisteremo al raddoppio delle necessità. Ecco perché il nucleare è indispensabile”, ha aggiunto il ministro Pichetto Fratin.

“Perché l’energia costa in Italia il doppio di altri Paesi europei?

Il prezzo dell’energia in Europa è calcolato con una metodologia che in passato andava bene anche per l’Italia, ma oggi la situazione è cambiata per una diversa componente Paese per Paese che influenza anche noi e la competitività delle nostre aziende. Per le forniture di gas meglio fare

Lo ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, intervenuto oggi a “Green Pop”, il nuovo programma di Giornale Radio condotto da Lucia Lo Palo.