Inondazioni in Spagna: bilancio 158 morti. Il Paese inizia tre giorni di lutto nazionale

I sopravvissuti hanno raccontato di muri d’acqua impetuosa che hanno trasformato le strette vie in trappole mortali e generato torrenti che si sono riversati nei piani terra e nei garage di case e condomini.

I residenti di diverse città hanno dichiarato che gli avvisi sui cellulari non sono stati inviati prima delle 20:00 di martedì, quando in alcune zone erano già iniziate gravi inondazioni e diverse ore dopo che il servizio meteorologico nazionale, Aemet, aveva emesso un’allerta rossa per piogge eccezionalmente intense.

I politici dell’opposizione conservatrice hanno accusato il governo federale guidato dai socialisti di aver agito troppo lentamente nell’avvertire i residenti di mettersi in salvo, ma il ministero dell’Interno ha affermato che la responsabilità delle misure di protezione civile ricade sulle autorità regionali.

Il presidente della regione di centro-destra di Valencia, Carlos Mazón, ha difeso la gestione della crisi da parte della sua amministrazione, affermando che i funzionari della regione hanno “seguito il protocollo standard”.

Giovedì, gli operatori dei servizi di emergenza e oltre 1.200 soldati hanno setacciato lo spesso strato di fango nelle città e nei villaggi per trovare sopravvissuti e liberare le strade, mentre i soccorritori hanno utilizzato gli elicotteri per portare in salvo i sopravvissuti nelle aree ancora allagate.

“La nostra priorità è trovare le vittime e gli scomparsi in modo da poter contribuire a porre fine alle sofferenze delle loro famiglie”, ha affermato Sánchez dopo aver visitato un centro di coordinamento dei soccorsi e aver incontrato funzionari regionali e servizi di emergenza a Valencia.

“Questo fronte di tempesta è ancora con noi”, ha aggiunto Sánchez. “Restate a casa e seguite la raccomandazione ufficiale e aiuterete a salvare delle vite”.