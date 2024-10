Licheri: “Il futuro del Movimento 5 Stelle lo decidono gli iscritti, non Grillo”

AgenPress. “La comunità del Movimento 5 Stelle deve essere libera di decidere il proprio futuro, senza interferenze e condizionamenti” ha dichiarato il senatore Ettore Licheri (M5S) nel suo intervento a Calibro 8, trasmissione condotta da Francesco Borgonovo e in onda su Radio Cusano Campus e Cusano Italia TV (canale 122 del digitale terrestre).

Licheri ha toccato temi cruciali per il Movimento, rispondendo alle critiche sulla presunta responsabilità nella sconfitta elettorale in Liguria e sulle tensioni attorno alla leadership. “Abbiamo sicuramente un problema nei territori, come dimostrano i risultati in Lombardia, Veneto e Liguria” ha ammesso, “ma non siamo noi a far fallire il progetto del campo largo. È piuttosto il comportamento di alcuni, come Grillo, a sollevare interrogativi.“

Beppe Grillo, secondo Licheri, è diventato un ostacolo al processo decisionale dal basso che il Movimento 5 Stelle ha sempre promosso. “Questa carica innovativa che ci ha sempre contraddistinto non può essere decisa né da Conte né da Grillo, ma dagli iscritti e dai non iscritti” ha dichiarato Licheri. E ha aggiunto: “Se oggi Grillo rinnega i valori fondanti del Movimento solo per preservare la sua posizione, va contro i principi di trasparenza e democrazia diretta che abbiamo sempre sostenuto. La nostra comunità chiede coerenza: Grillo non può pretendere una posizione intoccabile mentre agli altri imponiamo limiti di mandato.”

Nel corso dell’intervista, Borgonovo ha posto domande anche sul rapporto del Movimento con Matteo Renzi, cui Licheri ha risposto con fermezza: “Non si può costruire un’alternativa alla destra affidandosi a chi si oppone al salario minimo, ha votato contro il reddito di cittadinanza e sostiene leggi che minano lo Stato sociale. Renzi vota con la destra e agisce contro i valori che difendiamo“.

“Stiamo lavorando a un’assemblea costituente proprio per definire il futuro del Movimento 5 Stelle in modo trasparente e democratico” ha concluso Licheri, sottolineando l’importanza di un progetto che guardi alle sfide sociali del presente e che sia fedele ai valori fondativi del Movimento, senza imposizioni dall’alto.