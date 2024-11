Fondo europeo per la pace. 5 milioni di euro a sostegno della marina della Repubblica del Congo

AgenPress. Il Consiglio europeo ha adottato oggi una misura di assistenza da 5 milioni di euro nell’ambito del Fondo europeo per la pace, volta a rafforzare le capacità operative della marina congolese .

Questa assistenza consentirà alla Marina militare congolese di intensificare i pattugliamenti nelle acque del Golfo di Guinea , anche in collaborazione con le navi dei paesi partner che conducono operazioni di sicurezza marittima nella zona, nel quadro dell’Architettura di Yaoundé .

Come parte di questo nuovo pacchetto da 5 milioni di euro, l’UE fornirà formazione sulla manutenzione navale e supporto correlato (workshop, materiali di consumo) per ripristinare le capacità operative delle motovedette congolesi. L’UE sostituirà o integrerà anche le attrezzature utilizzate in mare per scopi di sorveglianza, comunicazione e operativi.

Questo pacchetto sarà coerente con gli schieramenti delle marine militari degli Stati membri dell’UE nel Golfo di Guinea come parte delle presenze marittime coordinate per aumentare la consapevolezza della situazione marittima e sostenere la prevenzione delle attività illegali in mare.

La decisione odierna integra altre due misure di assistenza del valore di 21 milioni di euro e 5 milioni di euro adottate rispettivamente il 27 novembre 2023 e il 13 giugno 2024, con l’obiettivo di rafforzare le capacità delle marine di Ghana, Camerun e Benin, a sostegno del loro impegno nei confronti dell’architettura di Yaoundé e della sicurezza marittima nel Golfo di Guinea.