Previsioni Meteo dell’8 Novembre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 8 Novembre 2024.

AL NORD – Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse su Pianura Padana e coste adriatiche. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Ovest ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata nuvolosità in aumento con locali piogge in arrivo sulla Liguria.

AL CENTRO – Al mattino locali piogge sulle coste toscane, asciutto altrove con foschie nelle zone interne e nubi basse sui settori adriatici. Al pomeriggio tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. In serata e nella notte nuvolosità in aumento con locali piogge sull’Alta Toscana. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile sulle regioni peninsulari con sole ed addensamenti bassi, piogge invece su Sicilia e Sardegna sud-orientale. Al pomeriggio ancora piogge sulle Isole Maggiori e soleggiato altrove. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con nuvolosità e schiarite e locali piogge sulle Isole Maggiori.

Temperature minime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud, massime stabili o in lieve diminuzione su tutta la Penisola.

