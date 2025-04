Re Carlo: “Sono qui con lo scopo di ribadire la profonda amicizia tra Regno Unito e Italia”

AgenPress. “Sono qui con lo scopo di ribadire la profonda amicizia tra Regno Unito e Italia e per impegnarmi per fare tutto quello che posso per rafforzarlo nel tempo che mi sarà concesso come re”.

Lo ha detto re Carlo III nel discorso alle Camere riunite a Montecitorio. “L’Italia è un Paese molto caro al mio cuore e a quello della regina come lo è a tanti britannici”.

Un terzo delle opere di Shakespeare è stato ambientato qui in Italia”. “Noi abbiamo beneficiato enormemente della vostra influenza” in vari settori, “spero solo che ci perdonerete se ogni tanto corrompiamo la vostra meravigliosa cucina…Noi siamo due popoli e due nazioni le cui storie sono intrecciate tra loro e con quelle del continente europeo. Siamo entrambi paesi europei dopotutto”.

“Gran Bretagna e Italia sono unite nella difesa dei valori democratici. I nostri Paesi sono stati tutti e due al fianco dell’Ucraina nel momento del bisogno, le nostre forze armate sono fianco a fianco nella Nato. Siamo infinitamente grati del ruolo dell’Italia che ospita basi chiave della Nato e che guida numerose operazioni all’estero”.

“Qualunque siano le sfide e le incertezze che inevitabilmente affrontiamo come nazioni ora e nel futuro possiamo superarle insieme e lo faremo e quando lo avremo fatto” potremo dire ‘E poi uscimmo a rivedere le stelle”, ha detto il sovrano concludendo in italiano e citando Dante.