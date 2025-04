Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra la Regina Rania di Giordania

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi Sua Maestà la Regina Rania di Giordania. L’incontro ha evidenziato l’eccellente cooperazione bilaterale tra Italia e Giordania, incluso nei settori dell’istruzione e della tutela della famiglia e dell’infanzia, rispetto ai quali la Regina Rania ha avviato numerose iniziative a livello nazionale e globale.

L’occasione del colloquio ha permesso, inoltre, un approfondito scambio sulla situazione umanitaria a Gaza, valorizzando l’importante cooperazione già esistente tra Italia e Giordania per portare assistenza alla popolazione civile, in particolare attraverso le iniziative Food for Gaza e Sky Hope.