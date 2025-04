Previsioni Meteo del 5 Aprile 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 5 Aprile 2025.

AL NORD – Al mattino tempo del tutto soleggiato. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli per lo più sereni, salvo innocui addensamenti su alpi e prealpi. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati o poco nuvolosi. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.



AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, salvo qualche disturbo atteso sulle isole maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con rovesci sulle zone interne di Puglia, Calabria e Sicilia; invariato altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in aumento al nord e sulle isole maggiori, stazionarie o in calo altrove; massime stazionarie o in calo al centro e sulle isole maggiori, in rialzo sul resto della penisola.