Dazi. Trump: “I Paesi mi chiamano e mi vogliono baciare il culo. Muoiono per fare accordi”

AgenPress. “I Paesi mi chiamano e mi volgiono baciare il culo. Muoiono per fare accordi“. È la frase pronunciata da Donald Trump in un discorso alla cena di gala del National Republican Congressional Commitee per la raccolta fondi per il partito repubblicano.

Il presidente Usa ha detto che si tratta della “più grande transazione commerciale nella storia del nostro Paese” e ha anche sbeffeggiato i repubblicani che hanno criticato questa mossa dei dazi “Vedo qualche repubblicano ribelle fare dichiarazioni tipo “Io penso che il Congresso dovrebbe negoziare”, no, lasciate che ve lo dica voi non negoziate come negozio io”.