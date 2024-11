Tifosi di calcio israeliani attaccati. Netanyahu: l’86° anniversario della Kristallnacht ‘celebrato nelle strade di Amsterdam’

Funzionari israeliani hanno dichiarato che 10 cittadini sono rimasti feriti. Fino a 10 persone a un certo punto non avevano più contatti con le loro famiglie, ma alle 15:00 di venerdì erano tutte state trovate dopo le ore di violenza notturna, apparentemente perpetrate in gran parte da musulmani e arabi locali. Centinaia di altre persone si sono ammassate nei loro hotel per ore, temendo di poter essere attaccate di nuovo mentre cercavano di raggiungere i loro voli di ritorno.

I leader di Israele e dei Paesi Bassi hanno condannato quelli che hanno definito attacchi antisemiti contro i tifosi della squadra di calcio Maccabi Tel Aviv prima e dopo la partita di calcio.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l’86° anniversario della Kristallnacht era stato “celebrato nelle strade di Amsterdam” il giorno prima, quando centinaia di tifosi del Maccabi Tel Aviv erano stati aggrediti da folle anti-israeliane.

“Domani, 86 anni fa, era la Kristallnacht, quando gli ebrei sul suolo europeo furono attaccati perché erano ebrei. Questo è accaduto di nuovo”, ha detto Netanyahu riferendosi agli eventi del 9 novembre 1938, un pogrom nazista che ha segnato una svolta nella crescente persecuzione degli ebrei che alla fine ha portato all’assassinio di 6 milioni di ebrei europei da parte dei nazisti e dei loro sostenitori durante l’Olocausto.

“C’è una differenza ora, però, il popolo ebraico ha ora uno Stato tutto suo”, ha detto Netanyahu in una dichiarazione durante la sua visita alla sala operativa del Ministero degli Esteri, dove è stato informato sulla risposta di Israele ai diffusi attacchi nella capitale olandese, aggiungendo che coloro che stanno dietro agli attacchi non rappresentano solo un rischio per gli ebrei, ma per l’intero mondo libero.

Venerdì mattina presto, il Ministero degli Esteri israeliano ha consigliato a tutti i cittadini israeliani di non lasciare i loro hotel, in quanto stava collaborando con le autorità locali per garantire la loro sicurezza. Alle 9 del mattino ha pubblicato istruzioni aggiornate, affermando che le forze di sicurezza locali erano state dispiegate e che era sicuro dirigersi all’aeroporto. Allo stesso tempo, ha affermato che avrebbero dovuto evitare di esporre simboli israeliani ed ebraici per strada.

La polizia di Amsterdam ha dichiarato che cinque persone sono state ricoverate in ospedale e rilasciate nel pomeriggio, e 62 sono state arrestate. La polizia ha affermato di aver avviato un’indagine importante su molteplici incidenti violenti. I funzionari hanno negato le voci secondo cui alcune persone sarebbero state prese in ostaggio.

Gerusalemme ha dichiarato che il nuovo ministro degli Esteri Gideon Sa’ar si è diretto nella capitale olandese alla luce degli eventi.

La polizia di Amsterdam ha affermato che “in diversi punti della città, i sostenitori [del Maccabi] sono stati attaccati. La polizia ha dovuto intervenire più volte, proteggere i sostenitori israeliani e scortarli negli hotel. Nonostante la massiccia presenza della polizia in città, i sostenitori israeliani sono rimasti feriti”.

La polizia ha aggiunto: Questa esplosione di violenza verso i sostenitori israeliani è inaccettabile e non può essere difesa in alcun modo. Non c’è scusa per il comportamento antisemita mostrato ieri sera dai rivoltosi che hanno cercato attivamente i sostenitori israeliani per attaccarli e aggredirli.”

“Provo vergogna per quanto è successo. I responsabili saranno perseguiti. Il messaggio che mando a Israele è che spero che gli israeliani vengano ancora nei Paesi Bassi, noi faremo di tutto il possibile per farli sentire al sicuro”, ha detto il primo ministro olandese Dirk Schoof.