Conte: “Per il Governo Meloni il caro-vita può attendere”

Nel frattempo a palazzo Chigi non trovano il tempo per offrire soluzioni alle preoccupazioni degli italiani. Le assicurazioni per l’auto secondo il report di Codacons sono salite in due anni da 353 euro in media a 414 euro. In alcune città ci sono aumenti superiori al 20%. Sul carobollette le nostre imprese faticano più di altre in Europa perché hanno un costo dell’energia più alto. Per non parlare del carrello della spesa e del continuo aumento dei beni alimentari. La risposta del Governo su questi temi è: arrangiatevi!