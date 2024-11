Ita-Lufthansa: Uiltrasporti, bene ok Mef ora avanti con nuovo piano industriale, investimenti e crescita

AgenPress. Bene che Mef e Lufthansa abbiano finalmente trovato un accordo, attendiamo ora il nullaosta finale per il closing e l’ingresso di Lufthansa nel capitale di Ita Airways”.

Così in una nota la Uiltrasporti commenta la notizia dell’ultimo via libera alla vendita di Ita Airways.

“Ora è il momento di iniziare a ragionare sugli investimenti per il futuro piano industriale della nuova gestione di Ita Airways. Sarà importante – prosegue la Uiltrasporti – prevedere sia un’integrazione rapida nell’alleanza Star Alliance che valorizzi Ita Airways e il mercato italiano, sia investimenti nella flotta e sui nuovi mercati, che facciano crescere la compagnia italiana ed i collegamenti da e per il Paese, e, di conseguenza, l’occupazione, proseguendo con il reinserimento dei lavoratori ancora in ammortizzatore sociale e destinando le risorse necessarie ad un rapido rinnovo dei contratti di lavoro”.