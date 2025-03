Trasporti, Ricci (Pd): “I diritti dei passeggeri siano rispettati in modo uniforme in tutta l’UE”

AgenPress. “Accolgo con favore la revisione del quadro dei diritti dei passeggeri, in particolare gli sforzi per colmare le lacune in materia di applicazione e garantire che i diritti dei passeggeri siano rispettati in modo uniforme in tutti gli Stati membri e in tutte le modalità di trasporto”: così Matteo Ricci, europarlamentare Pd del Gruppo S&D, vicepresidente della Commissione per i Trasporti, le Infrastrutture e il Turismo del Parlamento europeo, nel presentare il rapporto sui diritti dei passeggeri.

“Solo un cittadino dell’UE su tre è consapevole dei propri diritti quando viaggia. Questo dato preoccupante evidenzia non solo la necessità di sensibilizzare i passeggeri, ma anche le difficoltà che ancora oggi i passeggeri incontrano nel far valere questi diritti”, spiega Ricci. Ecco perché, dice Ricci, nell’emendare la revisione, si rende necessario “rafforzare i diritti dei passeggeri, armonizzare le normative tra le modalità di trasporto e gli Stati membri e migliorare i meccanismi di applicazione”, con un’attenzione particolare ai viaggiatori con disabilità o a mobilità ridotta.

“I passeggeri hanno bisogno di sapere, senza ambiguità, quali sono i loro diritti”, conclude Ricci, pertanto “la revisione del quadro dei diritti dei passeggeri rappresenta un passo cruciale per migliorare la protezione dei viaggiatori in tutta l’Unione Europea”.