Bonus Natale, Codacons: prosegue presa in giro del Governo

BONUS DISCRIMINATORIO ED ELEMOSINA CHE BASTERA’ AD ACQUISTARE SOLO QUALCHE PANETTONE

AgenPress. Sul “Bonus Natale” prosegue la presa in giro del governo che, ampliando la platea dei beneficiari, crede di poter sanare un bonus nato male e pressoché inutile. Lo afferma il Codacons, commentando l’annuncio del viceministro all’Economia, Maurizio Leo, secondo cui l’incentivo si estenderà a 4,5 milioni di lavoratori.

Il Bonus Natale è a tutti gli effetti una elemosina, peraltro pesantemente discriminatoria – attacca l’associazione – Con 100 euro in più in busta solo per alcuni fortunati, non ci sarà alcun effetto positivo sul fronte dei consumi, che versano in una situazione di forte stallo, in quanto la mancetta del governo basterà al massimo per acquistare qualche panettone in più durante le feste natalizie, senza migliorare la situazione economica dei lavoratori.

Ma oltre a questo il Bonus Natale è gravemente discriminatorio, visto che sarà riconosciuto solo a chi ha figli a carico, escludendo milioni di lavoratori dalla misura.

Farebbe meglio il governo, in vista dei rincari che si abbatteranno sul Natale, a studiare provvedimenti davvero efficaci per far scendere i prezzi al dettaglio e tutelare il potere di acquisto dei cittadini, con benefici per l’intera collettività e non solo per alcuni – conclude il Codacons.