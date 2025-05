Leone XVI: “Mi rivolgo ai potenti del mondo, mai più la guerra!”

AgenPress. L’immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale, terminava 80 anni fa, l’8 maggio, dopo aver causato 60 milioni di vittime. Nell’odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, come più volte ha affermato Papa Francesco, mi rivolgo anch’io ai grandi del mondo, ripetendo l’appello sempre attuale: “Mai più la guerra!”

Leone XIV lancia un appello di pace per i territori feriti da guerre e violenze. Chiede una pace “giusta e duratura” per l’Ucraina e il ritorno dei bambini nelle proprie famiglie, invoca il cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi, auspica un accordo duraturo tra India e Pakistan.

Lo sguardo del Vescovo di Roma si concentra poi sulla folla di fedeli in Piazza San Pietro: circa 100 mila tra pellegrini, cittadini romani e turisti radunatisi già da ore per strada per assistere a questa ‘prima volta’ del Pontefice neo eletto.

Mando un caro saluto a tutte le mamme, con una preghiera per loro e per quelle che sono già in Cielo. Buona festa a tutte le mamme!