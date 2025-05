Leone XIV si reca a Santa Maria Maggiore e prega sulla tomba di Papa Francesco

AgenPress. Il primo gesto è stato inginocchiarsi e posare una rosa bianca sul marmo dove è incisa la scritta Franciscus. Papa Leone XIV, dopo l’uscita fuori porta a Genazzano dove, nel pomeriggio, ha pregato nel santuario della Madre del Buon Consiglio, non ha fatto ritorno in Vaticano ma ha allungato il suo tragitto fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio al suo predecessore Francesco.

Alle 19.05, dopo l’orario di chiusura delle visite, il Papa Leone XIV è arrivato nel sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore dove i fedeli stavano per prendere posto per la recita del Rosario serale.

Seduto nella parte anteriore, Leone XIX ha salutato dal finestrino tutta la gente poi ha fatto il suo ingresso nel cancello laterale, quello che per oltre un centinaio di volte ha visto entrare la Fiat 500 L bianca con a bordo Papa Francesco.

Insieme a lui il cardinale Rolandas Makrickas, arciprete di Santa Maria Maggiore, e il cardinale argentino Angel Sixto Rossi. Uscendo il Papa ha voluto salutare un gruppo di suore e alcune donne e bambini.

Un ultimo sorriso alla folla, poi Papa Leone ha rivolto lo sguardo verso la nicchia dove il gioco di luci illumina la croce del buon pastore, quella che Jorge Mario Bergoglio ha portato per oltre 12 anni al collo sopra la talare bianca. Un collaboratore ha passato la rosa e il Papa si è inginocchiato posandola di lato. Poi, sempre in ginocchio e nel silenzio è stato per diversi minuti a pregare.