Merz: “Questa guerra deve finire e credo che ora ci sia una piccola possibilità”

AgenPress. Il cancelliere Friedrich Merz ha definito la possibilità di porre fine alla guerra in Ucraina come “piccola, ma reale” e ha parlato della “più grande iniziativa degli ultimi mesi, se non anni”, mettendo in guardia il presidente russo Vladimir Putin dal nuovo pacchetto di sanzioni che l’Occidente sta preparando.

“Questa guerra deve finire e credo che ora ci sia una piccola possibilità. La possibilità è piccola, ma esiste e Putin stesso deve ammettere che continuare la guerra sarebbe senza speranza” – ha dichiarato Merz in un’intervista rilasciata al primo canale della televisione pubblica tedesca ARD –.

Putin deve sapere che non può dividere l’Occidente. “Questa è la più grande iniziativa intrapresa negli ultimi mesi, se non anni, per porre fine alla guerra”, ha sottolineato Merz parlando di un'”importante iniziativa di cinque leader europei, insieme agli americani”.

Friedrich Merz infine ha assicurato che l’Ucraina “può contare sulla Germania, che continuerà a fornire sostegno finanziario e rispetterà tutto ciò che è stato concordato”.