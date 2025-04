Decreto bollette: scadente risposta alle famiglie ed al Paese

AgenPress. Ma anziché legiferare un disegno di legge bollette, insufficiente sotto tutti i punti di vista, in una situazione emergenziale per le famiglie che, anche quando non in povertà, tagliano i consumi per risparmiare e soffrono costi elevati per le bollette, non si poteva lasciare la tassazione su Luce e Gas come aveva realizzato il Governo precedente?

Si è voluto invece, da parte di questo Governo reimmettere sulla Luce i famigerati Oneri Generali di Sistema (circa un 20% in più di tasse) e riportare l’IVA dal 5 al 22% sul Gas. Quindi aumenti per decine di Miliardi. Un durissimo colpo per le famiglie sulle proprie bollette e per via dei maggiori costi sulle imprese, sia di trasformazione che di intermediazione, un aumento considerevole dei prezzi al consumo. Francamento un vero e proprio attentato al potere di acquisto già duramente colpito da stipendi al palo e pensioni sforbiciate – dichiara Rosario Trefiletti Presidente C.C.I.