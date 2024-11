Milano. Roberta Vieri (Assago nel Cuore): “Campagna elettorale finita? La maggioranza faccia il suo dovere e non si adagi sugli allori”

AgenPress. Notiamo che sempre più spesso come risposta ai nostri post la maggioranza che governa Assago ci ricorda che la campagna elettorale è finita. Bene, nell’essere assolutamente consapevoli di questo fatto vorremmo solo sottolineare che la fine della campagna elettore con proclamazione del vincitore non è una “fine” ma un “inizio”, soprattutto per chi vince, e che il ruolo delle altre forze all’opposizione è quello di verificare che un programma o le promesse vengano rispettate e non rimangano tali – ha dichiarato su Facebook la consigliera e capogruppo di “Assago nel Cuore” in consiglio comunale Roberta Vieri, la quale ha aggiunto: “Oltre ovviamente essere propositivi ma questo non sempre (forse anche mai) trova terreno fertile. Quindi è inutile ribadire l’ovvio e se a qualcuno della maggioranza da fastidio che si facciano notare delle inadempienze è forse perché pensavano che con la loro vittoria ci saremmo tolti di torno. Riassumendo, la campagna elettorale sarà anche chiusa ma il nostro lavoro è solo all’inizio, così come dovrebbe essere il loro”.