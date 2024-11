UNICEF/Libano: oltre 200 bambini sono stati uccisi negli ultimi due mesi

Dichiarazione di James Elder, Portavoce UNICEF

AgenPress. “Nonostante più di 200 bambini siano stati uccisi in Libano in meno di due mesi, è emerso un quadro sconcertante: la loro morte si scontra con l’inerzia di chi è in grado di fermare questa violenza. Negli ultimi due mesi, in media ogni giorno, più di 3 bambini sono stati uccisi in Libano e molti altri sono stati feriti e traumatizzati.

Per I bambini del Libano, è diventata una silenziosa normalizzazione dell’orrore. Nel tentativo di rompere questo stato di cose.

Analizziamo solo gli ultimi 10 giorni per i bambini in Libano:

· Domenica 10 novembre: Sono stati uccisi 7 bambini della stessa famiglia allargata. La famiglia, composta da 27 persone, tutte uccise, stava cercando rifugio sul Monte Libano dopo essere fuggita dalle violenze nel sud del Paese.

· Lunedì: altri 2 bambini sono stati uccisi con la loro madre. 10 sono stati feriti.

· Martedì: 13 bambini sono stati uccisi, altri 13 sono stati feriti, compreso Agmad di 8 anni che è l’unico sopravvissuto al bombardamento.

· Mercoledì: 4 bambini sono stati uccisi, sempre mentre cercavano di fuggire dai combattimenti nel sud del Paese.

· Giovedì: 3 bambini sono stati uccisi, 13 sono rimasti feriti.

· Sabato scorso (16 novembre): 5 bambini sono stati uccisi, di cui 3 della stessa famiglia.

Tra i feriti, Celine Haidar, giovane calciatrice della Nazionale libanese. È in coma a causa di una scheggia nella testa, proveniente da un missile che ha colpito Beirut mentre cercava di fuggire dalla zona.

·Domenica: 2 bambine di 4 anni sono state uccise.

Dobbiamo sperare che l’umanità non assista mai più al livello di massacro dei bambini a Gaza, anche se ci sono analogie agghiaccianti per i bambini in Libano.

1. Le centinaia di migliaia di bambini rimasti senza casa in Libano.

2. Gli attacchi sproporzionati, molti dei quali colpiscono spesso infrastrutture su cui i bambini fanno affidamento. Le strutture mediche vengono attaccate e gli operatori sanitari vengono uccisi a una velocità crescente. Al 15 novembre, più di 200 operatori sanitari sono stati uccisi e 300 feriti, secondo il Ministero della Salute Pubblica del Libano.

3. Nonostante gli sforzi di inizio di Novembre di aprire alcune scuole per i bambini in Libano, visti i diffusi attacchi nel weekend, tutte restano ancora chiuse.

4. La quarta agghiacciante somiglianza con Gaza: il grave impatto psicologico sui bambini. I segni allarmanti di turbolenza emotiva stanno diventando sempre più evidenti;

5. E il parallelo più preoccupante con Gaza: l’escalation di bambini uccisi non suscita alcuna risposta significativa da parte di chi ha influenza.

In risposta alla crisi umanitaria: l’UNICEF ha fornito decine di migliaia di coperte, sacchi a pelo, materassi, kit igienici, pasti, centinaia di docce e servizi igienici. Abbiamo sostenuto la riapertura di scuole pubbliche, squadre sanitarie mobili che raggiungono i bambini. Stiamo fornendo supporto psicosociale ai bambini; stiamo fornendo tonnellate di forniture mediche a un sistema sanitario sotto attacco; e il nostro lavoro sull’acqua ha fatto sì che 450.000 persone abbiano nuovamente accesso ad acqua sicura. Tutto questo, nonostante l’ultimo appello dell’UNICEF sia finanziato per meno del 20%. Con l’intensificarsi degli attacchi, si intensifica anche il livello dei bisogni.

In Libano, proprio come a Gaza, l’intollerabile si sta trasformando silenziosamente in accettabile. E l’orribile sta diventando qualcosa di prevedibile.

E ancora una volta, le grida dei bambini rimangono inascoltate, il silenzio del mondo diventa assordante e ancora una volta permettiamo che l’inimmaginabile diventi il paesaggio dell’infanzia. Una nuova normalità orribile e inaccettabile”.