Olena Zelenska in visita al Bambino Gesù

La first lady ucraina, insieme alle consorti dei presidenti di Lituania e Serbia e del primo ministro dell’Armenia, ha incontrato il presidente dell’Ospedale della Santa Sede, Tiziano Onesti

AgenPress. La signora Olena Zelenska è arrivata oggi in visita all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dopo aver incontrato papa Francesco al termine dell’udienza in piazza S. Pietro. Insieme a lei sono arrivate nella sede del Gianicolo le first lady della Lituania, signora Diana Nausediene e della Serbia, signora Tamara Vucic e la moglie del primo ministro dell’Armenia, signora Anna Hakobyan.