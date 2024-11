La CPI emette un mandato di arresto per Netanyahu, Gallant e il leader di Hamas Mohammed Deif per presunti crimini di guerra a Gaza

AgenPress – La Corte penale internazionale (CPI) ha emesso mandati di arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, per l’ex ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant e per il leader militare di Hamas Mohammed Deif, per presunti crimini di guerra relativi alla guerra di Gaza.

È la prima volta che i leader di uno Stato democratico e filo-occidentale vengono incriminati dalla corte, nella decisione più importante dei suoi 22 anni di storia.

Netanyahu e Gallant rischiano ora l’arresto se si recano in uno dei 124 paesi che hanno firmato lo statuto di Roma che istituisce la corte. Israele afferma di aver ucciso Deif in un attacco aereo a luglio, ma la camera preliminare della corte ha affermato che avrebbe “continuato a raccogliere informazioni” per confermare la sua morte.

La camera ha stabilito che vi erano fondati motivi per ritenere che Netanyahu e Gallant avessero una responsabilità penale in quanto co-autori del “crimine di guerra della fame come metodo di guerra; e dei crimini contro l’umanità di omicidio, persecuzione e altri atti disumani”.

Il collegio di tre giudici ha inoltre affermato di aver trovato fondati motivi per ritenere che Deif fosse responsabile di crimini contro l’umanità e crimini di guerra, tra cui omicidio, tortura, stupro e presa di ostaggi, in relazione all’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, in cui i combattenti hanno ucciso più di 1.200 persone, per lo più civili israeliani, e ne hanno rapite 250.

L’ufficio di Netanyahu ha definito “antisemita” la decisione della Camera.

“Israele respinge categoricamente le false e assurde accuse della corte penale internazionale, un organo politico fazioso e discriminatorio”, ha affermato l’ufficio in una dichiarazione, aggiungendo che “nessuna guerra è più giusta della guerra che Israele sta combattendo a Gaza”.

La dichiarazione ha fatto riferimento a un’indagine sulle accuse di molestie sessuali contro il procuratore della CPI Karim Khan, che ha cercato di presentare le accuse contro i tre uomini a maggio. Khan, 54 anni, ha negato le accuse e ha affermato che collaborerà con l’indagine.

In precedenza, gli Stati Uniti avevano accolto con favore i mandati di cattura per crimini di guerra emessi dalla CPI contro Vladimir Putin e altri funzionari russi per le atrocità commesse in Ucraina, pur condannando la persecuzione da parte della corte di Netanyahu e Gallant, una posizione mista che ha esposto l’amministrazione Biden ad accuse di doppi standard da parte di molti membri delle Nazioni Unite, in particolare dal Sud del mondo.

Netanyahu può aspettarsi un sostegno più clamoroso dalla nuova amministrazione di Donald Trump. Durante il suo primo mandato, nel 2020, Trump ha imposto sanzioni statunitensi alla CPI, mirate ai funzionari della corte e alle loro famiglie. L’allora segretario di Stato, Mike Pompeo, ha chiarito che le sanzioni sono state imposte perché la CPI aveva iniziato a indagare sulle azioni degli Stati Uniti e dei suoi alleati in Afghanistan, nonché sulle operazioni militari israeliane nei territori occupati.

Il collegio ha affermato che la versione completa dei mandati contro Netanyahu e Gallant era segreta “per proteggere i testimoni e salvaguardare la condotta delle indagini”, ma i giudici hanno reso pubblica gran parte delle loro motivazioni. Queste si sono concentrate sull’ostruzione della fornitura di aiuti umanitari a Gaza, che ha giudicato deliberata.

“La camera ha ritenuto che vi siano fondati motivi per ritenere che entrambi gli individui abbiano intenzionalmente e consapevolmente privato la popolazione civile di Gaza di beni indispensabili alla loro sopravvivenza, tra cui cibo, acqua, medicine e forniture mediche, nonché carburante ed elettricità”, si legge nella sentenza scritta.

I mandati sono stati ampiamente accolti con favore dai gruppi per i diritti umani. Balkees Jarrah, direttore associato della giustizia internazionale presso Human Rights Watch, ha affermato che avrebbero “sfondato la percezione” che certi individui fossero al di fuori della portata della legge.

“Se la CPI riuscirà a rispettare efficacemente il suo mandato dipenderà dalla volontà dei governi di sostenere la giustizia, indipendentemente da dove vengano commessi gli abusi e da chi”, ha affermato Jarrah. “Questi mandati dovrebbero finalmente spingere la comunità internazionale ad affrontare le atrocità e garantire giustizia per tutte le vittime in Palestina e Israele”.

Israele ha negato di aver commesso crimini di guerra a Gaza e ha respinto la giurisdizione della corte. Tuttavia, la camera preliminare ha osservato che la Palestina era stata riconosciuta come membro della corte nel 2015, quindi la CPI non ha richiesto l’approvazione israeliana per indagare sui crimini in territorio palestinese.

La camera ha inoltre respinto un appello israeliano per il rinvio dei mandati, affermando che le autorità israeliane erano state informate di una precedente indagine della CPI nel 2021 e, in quel momento, “Israele ha scelto di non perseguire alcuna richiesta di rinvio dell’indagine”.

Una dichiarazione della CPI ha affermato di Deif che “la camera ha trovato ragionevoli motivi per credere che il signor Deif … sia responsabile dei crimini contro l’umanità di omicidio, sterminio, tortura e stupro e altre forme di violenza sessuale, così come dei crimini di guerra di omicidio, trattamento crudele, tortura, presa di ostaggi, oltraggi alla dignità personale e stupro e altre forme di violenza sessuale”.

Khan aveva chiesto mandati per altre due figure di spicco di Hamas, Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh, ma sono stati uccisi nel conflitto. La rivendicazione di Israele di aver ucciso Deif non è stata né confermata né smentita da Hamas.

Benny Gantz, generale in pensione e rivale politico di Netanyahu, ha condannato la decisione della CPI, affermando che mostrava “cecità morale” ed era una “vergognosa macchia di proporzioni storiche che non sarà mai dimenticata”. Yair Lapid, un altro leader dell’opposizione, l’ha definita un “premio per il terrore”.

I mandati sono stati emessi in un momento delicato per Khan, di fronte a un’indagine sulle accuse di molestie sessuali. L’inchiesta esaminerà le accuse contro il pubblico ministero, che includono accuse di molestie sessuali indesiderate e “abuso” per un periodo prolungato, nonché comportamento coercitivo e abuso di autorità. La presunta vittima, un avvocato della CPI sulla trentina, in precedenza ha rifiutato di commentare.

I mandati di arresto potrebbero aumentare la pressione esterna sul governo di Netanyahu, mentre gli Stati Uniti cercano di mediare un cessate il fuoco tra Israele e Hamas, ma potrebbero anche rafforzare la posizione politica del primo ministro in Israele nel breve termine, poiché la maggior parte degli israeliani rifiuta la giurisdizione della CPI, considerandola un’ingerenza negli affari interni del proprio Paese .