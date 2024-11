Matteo Renzi: “E’ impressionante come questo governo stia esondando”

AgenPress. Noi abbiamo la presidenza del G7 e tutti i giorni siamo pieni di gente che dice che con la Meloni abbiamo un ruolo nel mondo. Bene, bravi, bis: ma allora perché nella tregua libanese il ruolo di garante lo hanno avuto Stati Uniti e Francia. Eppure in Libano c’è storicamente una nostra presenza, un ruolo importante della politica – e dell’esercito – del nostro Paese. Abbiamo la presidenza del G7 ma Tajani va bene per la sagra dell’uva di Marino, non per un ruolo di leadership internazionale. Purtroppo.

Salvini invece ha totalmente abbandonato il proprio ruolo di Ministro dei Trasporti. Ed è inspiegabile visti gli innegabili successi: avete visto come funzionano bene i treni, gli aerei, gli spostamenti? Avendo pienamente risolto l’emergenza trasporti Salvini ha deciso di occuparsi di banche e ha detto che se la Germania vuole bloccare l’operazione di Unicredit con Commerzbank è uno scandalo ma se Unicredit invece intende puntare alla BPM, istituto storicamente molto caro alla Lega, allora lui userà il Golden Power.

Siamo oltre ogni immaginazione. Questo Governo ha perso il contatto con la realtà. E non ditemi: “eh, ma alla gente non interessano queste tematiche da addetti ai lavori”. Forse avete ragione. Ma è impressionante come questo governo stia esondando.

E’ quanto dichiara Matteo Renzi nella sua Enews di oggi.