Assago. Maimone scende in campo contro Musella: “Assago nel Cuore è il futuro. Democrazia e tutela dei diritti umani al centro”

AgenPress. “Assago nel Cuore non è semplicemente un gruppo di persone che si uniscono per realizzare il bene di Assago, ma è e sarà una vera corrente democratica, alternativa all’attuale maggioranza, che, nell’aggregare i cittadini, insieme ad essi disegnerà il loro futuro” ha dichiarato il comunicatore Biagio Maimone da poco entrato in “Assago nel Cuore”, gruppo presieduto in consiglio comunale dalla consigliera Roberta Vieri.

Maimone ha sottolineato: “Assago nel Cuore, infatti, si prefigge di attuare progetti finalizzati al benessere di ogni singolo cittadino, nessuno escluso. Farà del dialogo, dell’aggregazione e della partecipazione di tutti il proprio motto.

L’attuale maggioranza, purtroppo, si rivolge unicamente a coloro che l’hanno votata.

Ma è vero che chi rappresenta le Istituzioni deve necessariamente tener conto delle istanze di tutti, anche di coloro che nutrono una diversa concezione della vita politica.