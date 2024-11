AgenPress – Per porre fine alla “fase calda della guerra”, la NATO dovrebbe offrire l’adesione al territorio ucraino sotto il controllo del governo, con l’invito a riconoscere i confini internazionalmente riconosciuti del paese, ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un’intervista a Sky News.

“Se vogliamo fermare la fase calda della guerra, dovremmo rapidamente prendere sotto l’ombrello della NATO il territorio dell’Ucraina che abbiamo sotto il nostro controllo. Questo è ciò che dobbiamo fare per primo, e poi l’Ucraina potrà riprendersi le altre parti del suo territorio in modo diplomatico”.

Secondo il presidente, Kiev non ha mai preso in considerazione una proposta del genere, poiché “nessuno ce l’ha mai presentata ufficialmente”.

L’elezione di Donald Trump ha intensificato l’incertezza sullo sforzo bellico dell’Ucraina. Ha criticato il supporto militare statunitense fornito all’Ucraina dall’amministrazione di Joe Biden. Alcuni report indicano anche che ciò comporterebbe l’obbligo per l’Ucraina di cedere territorio e rinunciare almeno temporaneamente ai suoi piani di adesione alla NATO.

Le ultime osservazioni di Zelensky sono in qualche modo in contrasto con le sue precedenti dichiarazioni. Ha detto che i segnali dell’adesione dell’Ucraina alla NATO in alcune parti sono “assurdità” e che l’Ucraina “non scambierà mai alcuno status per nessuno dei nostri territori”.

I commenti del presidente a Sky News lasciano intendere che, in questo scenario, i territori attualmente occupati dalla Russia non rientrerebbero sotto l'”ombrello della NATO”.

Gli oblast di Donetsk , Luhansk , Kherson e Zaporizhzhia sono parzialmente controllati dalle truppe russe. La Russia afferma di aver annesso l’intero territorio di quelle regioni nel 2022 nonostante non controlli due capoluoghi regionali, Kherson e Zaporizhzhia. Mosca controlla anche tutta la penisola ucraina della Crimea.

Per tutto il 2024, l’Ucraina ha dovuto affrontare una situazione difficile nella difesa della linea del fronte, in particolare nell’Oblast di Donetsk, dove la Russia ha costantemente concentrato il suo potenziale offensivo.

L’Ucraina ha presentato domanda di adesione alla NATO nel settembre 2022, ma non ha ancora ricevuto un invito formale.

Nonostante le grandi aspettative a Kiev, gli ultimi due vertici alleati hanno portato solo nuovi passi avanti verso l’approfondimento della cooperazione tra Ucraina e NATO e una dichiarazione che il percorso di adesione del Paese è ” irreversibile “.