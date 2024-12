Iran. Premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è uscita dal carcere per 3 settimane per motivi di salute

AgenPress – L’Iran ha concesso la liberazione temporanea alla premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, incarcerata dal novembre 2021. Il suo avvocato, Mostafa Nili, ha annunciato la notizia sulla piattaforma di social media X, affermando che la liberazione si basava su un parere medico.

“Seguendo la raccomandazione del medico curante, il pubblico ministero ha sospeso la pena detentiva di Narges Mohammadi per tre settimane, e la donna è stata rilasciata”, ha scritto Nili.

Tuttavia, la sua famiglia e i suoi sostenitori hanno criticato la liberazione temporanea come insufficiente. In una dichiarazione, hanno descritto la sospensione di tre settimane come “inadeguata” e hanno chiesto il suo rilascio immediato e incondizionato.

“Una sospensione di 21 giorni della pena di Narges Mohammadi è inadeguata. Chiediamo il suo rilascio incondizionato o almeno un’estensione del suo permesso a tre mesi”, si legge nella dichiarazione, etichettando la misura come “troppo poco, troppo tardi”.

Mohammadi, nota sostenitrice del movimento Woman, Life, Freedom, sta scontando la sua pena per aver fatto campagna contro la pena di morte e le leggi sull’obbligo dell’hijab in Iran. La sua prigionia è stata estesa di altri 15 mesi poco dopo che le è stato conferito il premio Nobel per la pace 2023. Le autorità iraniane l’hanno accusata di aver diffuso propaganda contro lo Stato mentre era in custodia.

Nonostante la repressione in corso, Mohammadi ha continuato il suo attivismo da dietro le sbarre. All’inizio di quest’anno, le è stato negato il permesso di partecipare al funerale del padre o di porgere le condoglianze alla sua famiglia.