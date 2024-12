Trump invita Putin a porre fine alla guerra, ha perso 700mila persone. Sto elaborando un’idea. Zelensky vuole la pace

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin dovrebbe cercare di porre fine alla guerra, dopo che ha perso 700.000 persone a causa delle ostilità, ha affermato il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump in un commento al New York Post pubblicato l’8 dicembre.

“Sto elaborando un’idea su come porre fine a questa guerra assurda”, ha dichiarato Trump all’agenzia di stampa dopo il suo viaggio a Parigi, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la prima volta dalla sua rielezione.

“Lui (Zelensky) vuole un cessate il fuoco… Vuole fare la pace. Non abbiamo parlato dei dettagli”, ha detto Trump in un’intervista telefonica. “Lui pensa che sia giunto il momento, e [il presidente russo Vladimir] Putin dovrebbe pensare che sia giunto il momento perché ha perso: quando perdi 700.000 persone, è giunto il momento. Non finirà finché non ci sarà la pace”.

Parlando di Putin, Trump ha detto che “quando perdi 700.000 persone, è il momento. Non finirà finché non ci sarà la pace”. Il presidente eletto degli Stati Uniti ha detto in precedenza su Truth Social che la Russia ha perso 600.000 soldati durante la guerra in Ucraina.

Trump, che tornerà alla Casa Bianca il 20 gennaio, ha promesso di porre fine alla guerra entro 24 ore dalla sua rielezione e di portare entrambe le parti al tavolo delle trattative. In un’intervista ai media pubblicata l’8 dicembre, il presidente eletto ha affermato che Kiev potrebbe aspettarsi una possibile riduzione dell’assistenza degli Stati Uniti .

I contorni del piano di Trump per porre fine alla guerra restano poco chiari, ma tra i suoi collaboratori circolano proposte di congelare la guerra lungo le attuali linee del fronte e di posticipare le aspirazioni dell’Ucraina alla NATO.

“Quando parliamo di una pace effettiva con la Russia, dobbiamo prima di tutto parlare di garanzie effettive per la pace”, ha detto Zelensky su X dopo i suoi colloqui con Trump.

“Gli ucraini vogliono la pace più di chiunque altro. La Russia ha portato la guerra nella nostra terra, ed è la Russia che cerca di più di interrompere la possibilità di pace.”

Con l’avvicinarsi della presidenza di Trump, l’amministrazione uscente di Biden cerca di inviare quanti più aiuti possibili all’Ucraina, annunciando il 7 dicembre un pacchetto di aiuti militari del valore di quasi 1 miliardo di dollari.