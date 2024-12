La Germania. Olaf Scholz ha perso la fiducia del Bundestag. Si va verso le elezioni anticipate

AgenPress – Il cancelliere Olaf Scholz , come previsto, ha perso il voto di fiducia, aprendo la strada alle elezioni anticipate del 23 febbraio. Dei 717 voti conteggiati, 207 hanno dato la fiducia a Scholz, 394 no e 116 si sono astenuti. Scholz aveva bisogno di 367 voti di fiducia per “vincere” la votazione. “Siamo giunti alla fine del nostro programma quotidiano, e anche della coalizione semaforica”, ha detto il presidente del Bundestag, Bärbel Bas, usando il soprannome della ormai defunta coalizione a tre. Scholz ha sorriso al risultato e ha stretto la mano al suo vice-cancelliere Robert Habeck.

La coalizione tripartita di Scholz si è sgretolata il mese scorso dopo che i Liberi Democratici, favorevoli al mercato, si sono dimessi a causa di una controversia sul debito, lasciando i suoi Socialdemocratici e i Verdi senza una maggioranza parlamentare proprio quando la Germania si trova ad affrontare una crisi economica sempre più profonda .

Ora il cancelliere si recherà al Palazzo Bellevue di Berlino per chiedere al presidente Frank-Walter Steinmeier di sciogliere il parlamento e consentire elezioni generali.