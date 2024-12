Previsioni Meteo del 17 Dicembre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 17 Dicembre 2024.

AL NORD – Tempo stabile nel corso della giornata ma con nebbie e nubi basse al mattino su coste e pianure. Al pomeriggio nuvolosità alternata a schiarite, più ampie su Alpi e Prealpi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con foschie o banchi di nebbia.

AL CENTRO – Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, da segnalare solo isolati banchi di nebbia o foschia sulle vallate interne. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.