Sen. Domenico Scilipoti Isgrò (U.C.): “Chiesa e politici cristiani italiani spaccati per deficit formativo“

AgenPress. “Un partito unitario dei cristiani momentaneamente non esiste in Italia, ma c’è l’intenzione di rimetterlo in piedi con persone che preservano la comunità dalle false dottrine.

I cristiani italiani momentaneamente sono divisi tra chi porta avanti solo i valori della famiglia e chi solo quelli sociali, finché l’impegno della giustizia e del Creato sarà considerato di Sinistra e invece l’impegno della famiglia di destra, ricostruire un partito cristiano sarà difficile.

La chiesa e i politici dovrebbero liberarsi da queste false dottrine. I cristiani impegnati in politica non sono né di destra né di sinistra, dovrebbero camminare insieme per recuperare la visione unitaria della vita, preoccupandosi di impartire insegnamenti giusti sotto il profilo etico e morale ed applicando nella vita quotidiana la verità, la giustizia, con sapienza e discernimento nel timore di Dio.

È urgente realizzare un partito Cristiano, i cristiani veri, che hanno il coraggio di esporsi in politica, non devono essere lasciati soli ma sostenuti.

Attenzione ai falsi profeti!!( matteo 7,15-20) (Tito 1,5; 2,10; 3,1-3) lo dice in un’intervista il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò, al giornale “Diario Dos Campos “ di Ponta Grossa Brasile.