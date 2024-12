Oltre 1.000 soldati nordcoreani sono stati uccisi o feriti in Ucraina

AgenPress. Oltre 1.000 soldati nordcoreani sono stati uccisi o feriti combattendo al fianco della Russia contro l’Ucraina, ha detto oggi lo stato maggiore della difesa nazionale della Corea del Sud.

La Corea del Nord si stia preparando ad inviare anche nuove truppe in Russia per rinforzare o sostituire quelle già in combattimento. Inoltre procederà con la produzione e la consegna di droni autodistruggenti alla Russia, alla quale fornirà anche lanciarazzi da 240 mm e cannoni semoventi da 170 mm.

Migliaia di soldati nordcoreani sono stati inviati in Russia nelle ultime settimane per sostenere l’esercito russo. Dal canto suo, il Cremlino evita ogni volta di rispondere alle domande su questo argomento, non volendo confermare questa informazione.

Il 17 dicembre il capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrsky ha affermato che l’esercito russo stava conducendo “intensive operazioni offensive nella regione di Kursk, utilizzando attivamente unità dell’esercito nordcoreano”, che secondo lui avevano già “subito pesanti perdite”.

La Corea del Nord non ha mai confermato né smentito la presenza dei suoi soldati a fianco della Russia.