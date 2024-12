Usa. Biden commuta la pena di morte di 37 detenuti in ergastolo senza possibilità di libertà vigilata. Tre rimangono nel braccio della morte

AgenPress – Il presidente Joe Biden ha annunciato lunedì che commuterà le condanne a morte di 37 detenuti, lasciando solo tre persone nel braccio della morte nelle prigioni federali.

Secondo la Casa Bianca, le condanne commutate saranno riclassificate in ergastoli senza possibilità di libertà vigilata.

“Queste commutazioni sono coerenti con la moratoria che la mia amministrazione ha imposto sulle esecuzioni federali, in casi diversi dal terrorismo e dall’omicidio di massa motivato dall’odio”, ha affermato Biden in una dichiarazione. “Non fraintendete: condanno questi assassini, mi dispiace per le vittime dei loro atti spregevoli e provo dolore per tutte le famiglie che hanno subito perdite inimmaginabili e irreparabili.

“Ma guidato dalla mia coscienza e dalla mia esperienza come difensore d’ufficio, presidente della Commissione Giustizia del Senato, vicepresidente e ora presidente, sono più convinto che mai che dobbiamo fermare l’uso della pena di morte a livello federale”, ha aggiunto Biden nella sua dichiarazione. “In buona coscienza, non posso tirarmi indietro e lasciare che una nuova amministrazione riprenda le esecuzioni che ho interrotto”.

I tre uomini che restano nel braccio della morte federale sono Robert Bowers, che ha ucciso 11 persone nella sparatoria alla sinagoga Tree of Life a Pittsburgh nel 2018; Dylann Roof, che ha ucciso nove persone in una sparatoria in una chiesa storicamente frequentata da neri a Charleston, nella Carolina del Sud, nel 2015; e Dzhokhar Tsarnaev, uno degli attentatori della maratona di Boston nel 2013.

Come candidato alla presidenza, nel 2019 Biden sosteneva che “dobbiamo abolire la pena di morte”.

Nel 2021, il procuratore generale Merrick Garland ha emesso una moratoria sulle esecuzioni federali. Nessun detenuto federale è stato giustiziato durante la presidenza di Biden.

Tuttavia, quest’anno il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che avrebbe chiesto la pena di morte per il suprematista bianco che ha ucciso 10 neri in una sparatoria in un supermercato di Buffalo, New York, nel 2022.

Oltre alle condanne a morte federali, circa la metà degli stati consente la pena di morte. Più di due dozzine di persone sono state giustiziate quest’anno, secondo il Death Penalty Information Center . Circa 2.200 persone sono nel braccio della morte in tutto il paese.

Uno dei detenuti la cui pena Biden commuterà, Billie Allen, si è dichiarato innocente.

“Voglio credere che farà la cosa giusta”, ha detto Allen parlando di Biden in un’intervista il mese scorso, aggiungendo: “Come persona innocente, dovrebbe fare la cosa giusta prima piuttosto che dopo”.

Allen ha detto di aver sentito che la sua speranza era stata “tagliata fuori” quando Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali il mese scorso. Ha scritto il suo ultimo testamento, spiegando che doveva “prepararsi al peggio”.

All’epoca dell’elezione di Trump, alcuni membri del personale penitenziario hanno provocato i detenuti nella prigione di Terre Haute, Indiana, secondo un condannato a morte e due difensori federali. Le prove di esecuzione sono aumentate anche nella prigione, dove sono incarcerati quasi tutti i condannati a morte federali, in vista dell’insediamento di Trump, secondo le stesse fonti.

Il Federal Bureau of Prisons non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento.

Durante la campagna elettorale, Trump ha dichiarato che avrebbe fatto pressioni affinché il Dipartimento di Giustizia richiedesse la pena di morte per gli spacciatori di droga.