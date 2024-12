Contriburo unificato. OCF, MF, Aiga, ANF e UNCC: “Invitiamo il Governo ed il Parlamento a provvedere allo stralcio della norma”

AgenPress. L’Organismo Congressuale Forense (OCF), l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), l’Associazione Nazionale Forense (ANF), il Movimento Forense (MF) e l’Unione Nazionale Camere Civili (UNCC) prendono atto con estremo rammarico che, nonostante le istanze formulate, l’emendamento alla legge di bilancio 2025 con cui si condiziona l’iscrizione a ruolo della causa al pagamento del contributo unificato non sia stato ritirato, anzi sia stato approvato dalla Camera dei Deputati.

OCF, AIGA, ANF, MF e UNCC, pur condividendo appieno la necessità del rispetto dell’obbligo di pagamento del contributo unificato, evidenziano ancora una volta come tale norma presenti diversi profili di incostituzionalità in quanto subordina l’accesso alla giustizia e la tutela dei diritti ad un adempimento di natura prettamente fiscale.

Per tale motivo OCF, AIGA, ANF, MF e UNCC, invitano il Governo ed il Parlamento a provvedere allo stralcio della norma nel corso della discussione della legge di bilancio al Senato della Repubblica, ed a prevedere, in alternativa, una procedura semplificata ed accelerata per recuperare il credito tributario.

Organismo Congressuale Forense (avv. Mario Scialla)

Associazione Italiana Giovani Avvocati (avv. Carlo Foglieni)

Associazione Nazionale Forense (avv. Giampaolo Di Marco)

Movimento Forense (avv. Elisa Demma)

Unione Nazionale Camere Civili (avv. Alberto Del Noce )