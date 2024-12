Al Museo Diocesano di Albano la presentazione del libro “La scuola delle nonne”

AgenPress. Marisol Burgio di Aragona nasce nel 1964 a Roma, dove vice tuttora con la sua famiglia. Ha fatto studi storico, artistici e ha lavorato come restauratrice per più di vent’anni in Sicilia, Campania, Lazio, Umbria e Molise. Oggi si occupa del coordinamento organizzativo di mostre ed eventi culturali. “La scuola delle nonne” è la sua prima pubblicazione.

“Questa è una raccolta di brevi storie radicate, nella mia memoria, che non ho vissuto tutte in prima persona. Riconoscere il confine tra la realtà e la fantasia di queste pagine non deve essere l’obiettivo del lettore. Avrò raggiunto il mio scopo se gli episodi raccontati desteranno l’interesse olfattivo, gustativo e storico del lettore.

Vorrei che idealmente si sentissero i profumi, che si intuissero i colori e i sapori dei cibi, ma vorrei anche riuscire a trasmettere quel fascino antico che le vite dei nostri antenati emanano, qualunque sia la loro origine e la loro estrazione sociale, e ribadire quanto sia importante conoscere il passato per cementare i mattoni del nostro tempo”.

E’ quanto dichiara, in una nota, Marisol Burgio di Aragona.