Gaza. Hamas intende liberare solo 22 dei 34 ostaggi viventi richiesti da Israele nell’accordo

AgenPress – Il gruppo terroristico palestinese Hamas ha respinto in parte la lista di ostaggi che, secondo Israele, devono essere rilasciati nella prima fase di un eventuale accordo di cessate il fuoco.

Kan news, citando una fonte palestinese anonima, ha affermato che Hamas è disposta a rilasciare 22 dei 34 ostaggi sulla lista, ma si rifiuta di accettare il rilascio degli altri 12. Invece, ha affermato il rapporto, il gruppo si è offerto di rilasciare 22 ostaggi vivi e 12 corpi durante la prima fase di un potenziale accordo.

Israele ha respinto l’idea e ha chiarito che avrebbe accettato ostaggi vivi solo nella fase iniziale dell’accordo, aggiunge il rapporto che non ha fornito ulteriori dettagli sugli ostaggi che Hamas si rifiuterebbe di rilasciare. All’inizio di questo mese, l’emittente egiziana Al-Ghad ha riferito che Israele ha richiesto che 11 uomini considerati soldati da Hamas fossero inclusi nella lista degli ostaggi da rilasciare nella prima fase di un potenziale accordo.

Il gruppo terroristico classifica tutti gli uomini israeliani in età da combattimento come soldati.

Un altro ostacolo segnalato dai media ebraici è l’insistenza di Hamas sul fatto che un accordo proposto includa i termini per la fine della guerra. Il gruppo terroristico avrebbe resistito alle recenti dichiarazioni del Primo Ministro Benjamin Netanyahu secondo cui Israele avrebbe ripreso a combattere dopo la liberazione dei prigionieri.

Israele e Hamas si sono scambiati la colpa per l’ultimo fallimento nel raggiungere un accordo dopo una serie di rinnovate trattative, quasi 15 mesi dopo che i terroristi guidati da Hamas avevano preso in ostaggio 251 persone durante l’attacco del 7 ottobre 2023, di cui 96 sono ancora prigioniere nella Striscia di Gaza, tra cui 34 morti confermati.

Nel frattempo, Hamas insiste sulle garanzie dei mediatori che Israele porrà fine alla guerra come condizione per un accordo generale sugli ostaggi, ha riferito Ynet. Sebbene il gruppo terroristico non stia chiedendo tali garanzie per la prima fase dell’accordo in tre fasi previsto, vuole che la fine della guerra sia scritta nell’accordo alla luce delle recenti dichiarazioni di Netanyahu secondo cui intende continuare la lotta dopo il completamento di un accordo sugli ostaggi, rendendo qualsiasi tregua temporanea.

Netanyahu ha detto che Israele riprenderà i combattimenti dopo un accordo sulla presa degli ostaggi, se mai dovesse concretizzarsi.

“Se ci sarà un accordo, e spero che ci sarà, Israele tornerà a combattere dopo. Non ha senso fingere il contrario, perché tornare a combattere è necessario per completare gli obiettivi della guerra. Dire questo non ostacola un accordo, lo incoraggia”.

Parole che hanno suscitato nuove preoccupazioni tra i membri del team di negoziazione per la liberazione degli ostaggi, i quali ritengono che tali commenti, soprattutto se resi pubblici, abbiano reso più difficile raggiungere un accordo, dato che Hamas spera di raggiungere un cessate il fuoco permanente.