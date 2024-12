AgenPress. Previsioni Meteo del 1° Gennaio 2025.

AL NORD – Tempo stabile durante la giornata con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, ma con nebbie e nubi basse su coste e pianure, anche persistenti specie sulla Pianura Padana e sulla Liguria . In serata e in nottata non sono attesi cambiamenti sostanziali con nebbie e nubi basse su coste e pianure e cieli sereni altrove

AL CENTRO – Tempo stabile al mattino su tutte le regioni ma con banchi di nebbia e nubi basse sul versante tirrenico e lungo la costa adriatica. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni ed ancora nebbie, foschie e nubi basse specie su coste e pianure. AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente, nubi basse lungo i settori adriatici. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nubi basse sui settori adriatici e nuvolosità in aumento sulla Sicilia.