Previsioni Meteo del 3 Gennaio 2025

AL CENTRO – Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino a quote medie, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge ed acquazzoni sparsi, neve in Appennino oltre i 1200-1500 metri. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, residui fenomeni in Abruzzo con neve fin verso i 1000 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo stabile al mattino con nuvolosità alternata a schiarite e spazi di sereno tra Sicilia e Calabria, locali piogge sulla Campania. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge tra Molise, Campania e Calabria settentrionale. In serata e nella notte tempo in peggioramento con piogge sparse e neve in Appennino molisano e campano a quote medie.