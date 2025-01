Musk. Calenda: “Se l’UE non ha la forza di costruire la sua costellazione per le comunicazioni, vuol dire che non ha più intenzione di esistere”

AgenPress. La questione Musk è in realtà semplice. Se l’UE non ha la forza di costruire la sua costellazione per le comunicazioni, vuol dire che non ha più intenzione di esistere.

Per contro, appaltare a Musk servizi così delicati, mentre sponsorizza l’estrema destra europea, diffonde fake news e entra nella politica interna degli Stati europei, non può essere un’opzione. Semplicemente non è una soluzione compatibile con la sicurezza nazionale.

E’ quanto dichiara, in una nota, il leader di Azione Carlo Calenda.