Usa. Trump non esclude l’uso della forza militare per controllare la Groenlandia e il Canale di Panama

AgenPress – Donald Trump non ha escluso l’uso della forza militare per un’eventuale riconquista del canale di Panama e per l’annessione della Groenlandia.

Durante una conferenza stampa spensierata nel suo resort di Mar-a-Lago in Florida, un giornalista ha chiesto a Trump se poteva assicurare al pubblico che non avrebbe usato la coercizione militare contro Panama o la Groenlandia, un obiettivo che ha lanciato nelle ultime settimane. “No, non posso assicurarvi su nessuno dei due, ma posso dire questo, ne abbiamo bisogno per la sicurezza economica”, ha detto Trump. Ha poi detto che non avrebbe usato la forza militare contro il Canada, solo “la forza economica”.

“No, non posso assicurarvi nulla su nessuno di questi due, ma posso dire questo: ne abbiamo bisogno per la sicurezza economica”. La sua apparente disponibilità a ricorrere all’esercito per raggiungere tali obiettivi avviene nonostante le sue promesse di evitare guerre una volta insediatosi. “No, non posso assicurarti nulla su nessuna di queste due cose”, ha risposto Trump, quando un giornalista alla sua conferenza stampa di Mar-a-Lago gli ha chiesto se avrebbe escluso “una coercizione militare o economica” per mettere gli Stati Uniti a capo delle due aree. “Ma posso dire questo, ne abbiamo bisogno per la sicurezza economica. Il Canale di Panama è stato costruito per i nostri militari. Non mi impegnerò su questo ora… potrebbe essere che dovrete fare qualcosa”, ha continuato Trump.

“Non inizierò una guerra”, ha detto Trump durante il suo discorso di vittoria dopo aver vinto le elezioni del 2024. “Fermerò le guerre”.

Sin dalla sua elezione, Trump ha ripetutamente sollevato il suo interesse nell’acquisizione sia del Canale di Panama che della Groenlandia. Le sue osservazioni di martedì sono state la prima volta in cui ha suggerito di usare l’esercito per farlo.

Alla domanda successiva se avrebbe utilizzato anche l’esercito contro il Canada, che ha anche proposto di acquisire negli Stati Uniti, Trump ha risposto: “No, la forza economica”.

“Il Canale di Panama è vitale per il nostro Paese. È gestito dalla Cina, e noi abbiamo dato il Canale di Panama a Panama. Non l’abbiamo dato alla Cina, e loro ne hanno abusato”.

Ha ribadito “il suo interesse a trasformare il Canada in uno stato degli Stati Uniti e ha criticato la spesa americana per beni canadesi e il sostegno militare al Canada, uno degli alleati più stretti del paese.

Trump ha suggerito che avrebbe imposto tariffe alla Danimarca se avesse resistito alla sua offerta di acquisto della Groenlandia, che ha detto essere vitale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La Danimarca ha detto che la Groenlandia non è in vendita.

La Groenlandia è un territorio autonomo della Danimarca, un alleato di lunga data degli Stati Uniti e un membro fondatore della Nato. Il presidente di Panama, José Raúl Mulino , ha precedentemente respinto l’idea di restituire il canale agli Stati Uniti, che ne erano i proprietari prima di cederne il controllo a Panama nel 1999. Il suo presidente ha rifiutato di negoziare con Trump sul suo controllo: “Niente di cui parlare”: il presidente di Panama respinge le minacce di Trump sul canale.

Da quando ha vinto le elezioni presidenziali del 2024, Trump ha pubblicizzato un interesse strategico per gli Stati Uniti nell’acquisto della Groenlandia, un’isola artica che fa parte del territorio danese, ribadendo il suo desiderio di acquisire l’isola il mese scorso. Non è un’idea nuova per Trump: un azzardo per l’acquisto della Groenlandia è stato deriso quando è venuto fuori durante il suo primo mandato. Il figlio maggiore, Donald Trump Jr., era sul campo martedì per le riprese di un documentario accompagnato da almeno due nuovi funzionari della Casa Bianca.

“Abbiamo bisogno di maggiori scopi di sicurezza nazionale, me lo hanno detto per molto tempo, molto prima ancora che mi candidassi”, ha detto Trump ai giornalisti. “Ci sono circa 45.000 persone lì. Le persone non sanno nemmeno che la Danimarca ha un diritto legale su di esso, ma se lo sanno, dovrebbero rinunciarvi perché ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale”. Ha minacciato di imporre tariffe sulla Danimarca a “un livello molto alto” se avesse ostacolato gli sforzi dell’isola artica di cercare l’indipendenza o di unirsi agli Stati Uniti”.