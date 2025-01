Malala. I talebani “non vedono le donne come esseri umani”. Hanno creato “un sistema di apartheid di genere”

AgenPress – Malala Yousafzai ha esortato i leader musulmani a sfidare il governo talebano in Afghanistan e le sue politiche repressive nei confronti delle ragazze e delle donne.

“In parole povere, i talebani in Afghanistan non considerano le donne esseri umani”, ha dichiarato durante un summit internazionale ospitato dal Pakistan sull’istruzione delle ragazze nei paesi islamici.

La signora Yousafzai ha detto ai leader musulmani che non c’è “nulla di islamico” nelle politiche dei talebani, tra cui quella di impedire alle ragazze e alle donne di accedere all’istruzione e al lavoro.

La 27enne è stata evacuata dal Pakistan a 15 anni dopo essere stata colpita alla testa da un talebano pakistano che l’aveva presa di mira perché aveva parlato dell’istruzione delle ragazze.

Rivolgendosi alla conferenza di Islamabad domenica, la vincitrice del premio Nobel per la pace ha detto di essere “sopraffatta e felice” di essere tornata nel suo Paese d’origine. È tornata in Pakistan solo una manciata di volte dopo l’attacco del 2012, dopo aver fatto il suo primo ritorno nel 2018.

Domenica ha affermato che il governo talebano ha nuovamente creato “un sistema di apartheid di genere”.

I talebani “puniscono le donne e le ragazze che osano infrangere le loro oscure leggi picchiandole, arrestandole e facendo loro del male”.

Ha aggiunto che il governo “maschera i propri crimini con giustificazioni culturali e religiose”, ma in realtà “va contro tutto ciò che la nostra fede rappresenta”.

Il governo talebano ha rifiutato di rispondere a una richiesta della BBC di commentare le osservazioni dell’avvocato. In precedenza hanno affermato di rispettare i diritti delle donne in conformità con la loro interpretazione della cultura afghana e della legge islamica.

I leader del governo talebano erano stati invitati al summit organizzato dall’Organizzazione per la cooperazione islamica (OIC), dal governo del Pakistan e dalla Lega musulmana mondiale, ma non vi hanno partecipato.

Tra i partecipanti alla conferenza c’erano decine di ministri e studiosi provenienti da paesi a maggioranza musulmana, che sostenevano l’istruzione delle ragazze.

Da quando i talebani hanno ripreso il controllo dell’Afghanistan nel 2021, il suo governo non è stato formalmente riconosciuto da un singolo governo straniero. Le potenze occidentali hanno affermato che le loro politiche restrittive nei confronti delle donne devono cambiare.

L’Afghanistan è oggi l’unico Paese al mondo in cui alle donne e alle ragazze è impedito l’accesso all’istruzione secondaria e superiore: circa un milione e mezzo di loro sono state deliberatamente private della scuola.

“L’Afghanistan è l’unico paese al mondo in cui alle ragazze è completamente vietato l’accesso all’istruzione oltre la sesta elementare”, ha affermato domenica la signora Yousafzai.

I talebani hanno ripetutamente promesso che sarebbero stati riammessi a scuola una volta risolti diversi problemi, tra cui la garanzia che il programma scolastico fosse “islamico”. Ciò non è ancora avvenuto.

A dicembre, alle donne è stato anche vietato di formarsi come ostetriche e infermiere, di fatto chiudendo loro l’ultima via per proseguire gli studi nel Paese.

La Sig.ra Yousafzai ha detto che l’istruzione delle ragazze era a rischio in diversi paesi. Ha detto che a Gaza, Israele aveva “decimato l’intero sistema educativo”.

Ha esortato i presenti a “denunciare le peggiori violazioni” del diritto delle ragazze all’istruzione e ha sottolineato che le crisi in paesi come Afghanistan, Yemen e Sudan hanno significato che “l’intero futuro delle ragazze è stato rubato”.