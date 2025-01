Mollicone (FDI): “Renzi mosca cocchiera, pensa di guidare ma è solo spettatore”

AgenPress. “Facciamo gli auguri a Matteo Renzi, simpatico istrione, ma questa volta nel suo delirio di egomania ha veramente esagerato.

La stampa va sempre rispettata, anche quando scrive articoli che non sono graditi – basta che non siano indirizzati alla distruzione dell’immagine e della persona. Fa sorridere il silenzio dell’Ordine dei Giornalisti, troppo impegnato, forse, ad una tornata elettiva che non ha rispettato i tempi del Parlamento.”

Così dichiara il Presidente della Commissione Editoria della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d’Italia Federico Mollicone.