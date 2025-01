Delmastro (FDI): “Pubblicato DPR, carriera medici Polizia Penitenziaria diventa realtà”

AgenPress. “Con la firma e la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica, la Carriera dei Medici della Polizia Penitenziaria diventa finalmente realtà! Sono estremamente orgoglioso di questo risultato: abbiamo colmato una grave lacuna storica, offrendo ai baschi azzurri uno strumento essenziale per migliorare le loro condizioni lavorative.

I nuovi medici offriranno un significativo apporto al miglior funzionamento della Polizia Penitenziaria, ad esempio garantendo concorsi più rapidi e riducendo i tempi di attesa delle commissioni mediche di verifica per il rientro in servizio del personale in malattia.

Ancora una volta, questo Governo dimostra con i fatti il proprio impegno concreto verso gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria, da oggi al pari di tutte le altre Forze Armate e di Polizia per questo aspetto. Lavoreremo spediti per pubblicare quanto prima il bando di concorso per queste nuove figure.”

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.