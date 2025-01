Terzo mandato, Toninelli “Politici oggi sono sanguisughe”

Limite secondo mandato per evitare che governino sempre gli stessi

AgenPress. Danilo Toninelli nel corso del programma ‘Controinformazione’ in onda su Radio Cusano, in merito al tema del terzo mandato per i presidenti di regione ha dichiarato: “ho trovato molto interessanti le parole del presidente del Veneto Luca Zaia, che ha detto che non prende lezioni da chi è da 30 anni seduto in Parlamento.

Praticamente sta dicendo ai politici che trova ingiusto che loro possano fare carriera in Parlamento a vita e lui no, e questa oggi è la sintesi dei nostri politici di oggi: sono solo attaccati alle poltrone come sanguisughe.

Peraltro Zaia fa credere di volersi ricandidare esclusivamente perché i veneti lo vogliono e lui, facendo i suoi interessi, afferma di farlo per loro. Ma il limite del secondo mandato è fatto per questo: evitare che si pensi che una sola persona sia adatta a governare, così facendo governano sempre gli stessi. Bisogna far vedere ai cittadini cosa cambia se cambia chi li governa”, ha concluso Toninelli.