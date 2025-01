Previsioni Meteo del 21 Gennaio 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 21 Gennaio 2025.

AL NORD – Al mattino molte nubi in transito con deboli piogge sulle regioni del Triveneto; neve sulle Alpi orientali dagli 800 metri. Al pomeriggio nuvolosità a tratti compatta, ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti ovunque.

AL CENTRO – Al mattino precipitazioni sparse tra Toscana e Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora piogge attese sul Lazio, nubi basse lungo le regioni Adriatiche. In serata tempo in miglioramento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ed ancora coperto tra Marche e Abruzzo. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino piogge tra Campania e Basilicata, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio poche variazioni con ampi spazi di sereno attesi sulla Sicilia. In serata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi; peggiora nella notte sulla Sardegna con precipitazioni sparse.