Insopportabile speculazione della filiera agroalimentare

AgenPress. Abbiamo aggiornato le rilevazioni dei prezzi agroalimentari che hanno subito aumenti eccessivi, negli ultimi tre anni, a discapito delle famiglie italiane. Come ogni cittadino sa, i prezzi sono arrivati a livelli esorbitanti. Come si evince dalla tabella, inoltre, si registrano tra i prezzi all’origine e quelli alla tavola, sbalzi enormi e sicuramente speculativi pagati dalle famiglie per il proprio sostentamento.

Non si può andare avanti così!!! Si deve intervenire su tale questione in maniera molto determinata. Cosa pensano di fare le istituzioni? – dichiara Rosario Trefiletti Presidente di Centro Consumatori Italia