Unione Naz. Consumatori: Dl fiscale, si al divieto telemarketing

AgenPress. “Accogliamo con favore l’emendamento al Decreto Fiscale che estende alla telefonia il divieto di telefonate commerciali non richieste, già previsto per i contratti di energia elettrica e gas. Speriamo che la Commissione Finanze del Senato esprima parere favorevole” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Anche se la materia è meno complessa rispetto all’energia, dove è impossibile nell’arco di una chiamata avere un quadro adeguato per una scelta consapevole, i consumatori non ne possono più di ricevere telefonate ad ogni ora del giorno. E’ un giro di vite sacrosanto” conclude Dona.