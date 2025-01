Liberazione Almasri, Barbera (PRC): “Le parole di Giorgia Meloni sono becero vittimismo”

AgenPress. “Che la magistratura faccia piena luce sull’inquietante vicenda che vede come protagonista il capo della polizia giudiziaria libica Osama Almasri, al fine di accertare l’esistenza di responsabilità penali, non è solo un atto dovuto, ma anche un fatto positivo, visto che su questa vicenda permangono troppe zone d’ombra. D’altronde siamo in uno stato di diritto e nessuno può considerarsi al di sopra della legge.

Le parole di Giorgia Meloni sul fatto che non sia ricattabile e sul fatto che non si farà intimidire, chiamando addirittura in causa la sicurezza del Paese e gli interessi degli italiani, non sorprendono in quanto rappresentano l’ennesimo tentativo di fare del becero vittimismo per distogliere l’attenzione su quanto accaduto e per attaccare ancora una volta la magistratura, secondo una vecchia strategia, trita e ritrita, che gli italiani conosco ormai molto bene”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.