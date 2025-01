AgenPress. L’avviso di garanzia a Meloni è pura fantascienza. Chi dice che sia obbligatorio dopo da una denuncia, sa pure che l’iscrizione nel registro non è necessariamente ostensibile agli interessati se non bisogna compiere atti che lo richiedono. Ma non solo: una volta apprezzate, nell’immediatezza, le circostanze ci aspettiamo la repentina richiesta di archiviazione’

Cosi l’on Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.